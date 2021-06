Ue: Commissione, 800 milioni di euro in 16 Paesi con React Eu per politica coesione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I fondi aggiuntivi saranno incanalati principalmente attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) e il Fondo sociale europeo (Fse), compresa l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (Iog). Parte delle nuove risorse serviranno anche a integrare il Fondo europeo di aiuti agli indigenti (Fead) per il periodo 2014-2020. Per fornire la massima assistenza possibile agli Stati membri, le condizioni per l'utilizzo di queste risorse aggiuntive sono state semplificate. Il cofinanziamento nazionale non è obbligatorio, e questo significa che l'Ue può coprire il 100 per cento dei costi se gli Stati membri lo ritengono necessario. La liquidità immediata sotto forma di un prefinanziamento dell'11 per cento contribuirà a garantire una rapida implementazione di questo sostegno, prevenendo eventuali strozzature. Non vi è alcuna condizionalità ex ante, né requisiti per la concentrazione tematica o l'allocazione per categoria di regione. La portata del sostegno è ampia e sono possibili trasferimenti tra Fesr e Fse. I progetti che risalgono al 1 febbraio 2020 possono essere rimborsati retroattivamente. (Beb)