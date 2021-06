Visegrad: ministro Esteri Serbia, da V4 sostegno alla prospettiva Ue dei Balcani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riunione dei ministri degli Esteri del Gruppo di Visegrad (V4) ha ribadito il sostegno del formato al percorso europeo dei Balcani occidentali. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri della Serbia, Nikola Selakovic, presente oggi alla ministeriale V4 allargata agli Stati dei Balcani occidentali che si tiene a Varsavia. Selakovic ha sottolineato che Ungheria, Slovacchia, Repubblica Ceca e Polonia, quando hanno negoziato l'adesione all'Ue, "conoscevano esattamente" la data per l'adesione nel caso avessero adempiuto a tutti gli obblighi. Così non è oggi, ha proseguito il ministro serbo, per gli Stati dei Balcani occidentali. "La riunione odierna è stata un'altra opportunità per fare appello ai colleghi affinché ci diano un ancora più forte sostegno, per fare in modo di aggirare ciò che ci sembra accada nei Balcani occidentali, ovvero il sollevamento di questioni bilaterali come una sorta di ostacolo al proseguimento del percorso europeo", ha detto Selakovic secondo quanto riporta una nota del dicastero di Belgrado da lui guidato. (segue) (Vap)