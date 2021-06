Visegrad: ministro Esteri Serbia, da V4 sostegno alla prospettiva Ue dei Balcani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro ha sottolineato che anche l'importanza dell'integrazione regionale, innanzitutto economica, è stata discussa nella riunione odierna. La Serbia, ha osservato a questo proposito Selakovic, attraverso la politica del presidente Aleksandar Vucic e l'iniziativa Mini Schengen per una libera circolazione mostra "ad ogni passo" quanto ritenga importante il destino dell'intera regione. "È importante per noi che l'integrazione europea offra il mantenimento della pace e della stabilità nella regione. La pace e la stabilità nella regione dei Balcani occidentali sono essenziali per noi. La Serbia contribuisce al mantenimento della pace e della stabilità in ogni fase e continuerà a farlo", ha concluso il ministro. (Vap)