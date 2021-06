Libano: governo di Madrid invierà domani aiuti di emergenza per combattere Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna invierà domani in Libano un carico di aiuti di emergenza per combattere gli effetti della pandemia del coronavirus. Lo ha annunciato su Twitter la ministra degli Esteri spagnola, Arancha Gonzalez Laya, che si è riunita oggi con l'omologa libanese Zeina Akar, a margine dei lavori della riunione della Coalizione anti Daesh a Roma. "Restiamo impegnati per la stabilità del Libano", ha aggiunto la ministra spagnola. (Spm)