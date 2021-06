Visegrad: ministro Esteri Ungheria, 400 mila vaccini anti Covid a Balcani occidentali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ungheria fornirà 400 mila dosi di vaccini contro il coronavirus a Montenegro e Bosnia ed Erzegovina. Lo ha detto il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, ripreso dall'agenzia di stampa "Mti". Szijjarto ha fatto questa dichiarazione a Rogalin, in Polonia, dove oggi si è tenuto un incontro di ministri degli Esteri del Gruppo di Visegrad (V4) nel formato allargato ai Paesi dei Balcani occidentali. "Più protetti sono i nostri vicini e più sicura è l'Ungheria in termini di salute", ha dichiarato. Le dosi di vaccino cinese, 200 mila per ciascun Paese, saranno indirizzate a Montenegro e Bosnia ed Erzegovina a luglio. In entrambi, ha ricordato Szijjarto, è stato già approvato l'uso del preparato di Sinopharm, che si è rivelato efficace anche in territorio magiaro. (Vap)