Germania: Commissione Ue, ok a 500 milioni di euro per punti ricarica elettrici

- La Commissione europea ha approvato uno schema tedesco da 500 milioni di euro per sostenere gli investimenti in punti di ricarica elettrici accessibili al pubblico per veicoli elettrici in Germania. Il regime sarà in parte finanziato dal Recovery and Resilience Facility (Rrf), a condizione che la valutazione positiva della Commissione sul piano di ripresa e resilienza della Germania sia adottata dal Consiglio, e in parte da fondi nazionali. La misura sosterrà l'installazione di nuovi punti di ricarica rapida e standard e la loro connessione alla rete o il potenziamento o la sostituzione delle infrastrutture di ricarica esistenti. Nell'ambito del regime, il sostegno assumerà la forma di sovvenzioni a fondo perduto e i beneficiari saranno selezionati attraverso una procedura di gara aperta e trasparente. (segue) (Beb)