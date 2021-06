Spagna: Vox, "tempo ragionevole" al Pp per mozione sfiducia contro Sanchez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito di estrema destra spagnolo, Vox, darà al Partito popolare (Pp) un "tempo ragionevole" per riflettere sulla "necessità" di presentare una mozione di sfiducia contro il primo ministro Pedro Sanchez. Se ciò non avverrà, Vox è pronto a presentare una seconda mozione dopo quella fallita dell'ottobre scorso. Lo ha affermato il portavoce del Comitato di azione politica di Vox, Jorge Buxadé, nel corso di una conferenza stampa, sottolineando che il Pp, a tal proposito, dovrebbe mostrare "un minimo di coraggio". Buxadé si è detto consapevole che le decisioni nel Pp sono "lente e noiose" perché prima deve consultare tutti i suoi organi. Pertanto, Vox ha deciso di concedere al leader nazionale popolare, Pablo Casado, un "tempo ragionevole". Riguardo alle dichiarazioni della presidente di Ciudadanos, Ines Arrimadas, che ieri si è favorevole alla possibilità di presentare una mozione di sfiducia contro Pedro Sanchez, Buxadé ha dato il "benvenuto" a tutti coloro che "si avvicinano alla verità che manifesta Vox, quelli che sono in strada e smettono di essere nelle istituzioni". (Spm)