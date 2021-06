Ue: Confagricoltura su riforma Pac, nuova sfida per gli agricoltori investire in capitale umano e tecnologie ma con meno risorse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra aiuti diretti e misure per lo sviluppo rurale, il 60 per cento dei fondi europei per l'agricoltura sarà finalizzato con la nuova Pac al miglioramento della sostenibilità ambientale, ma il bilancio è stato ridotto in termini reali rispetto a quanto assegnato al settore nel periodo 2014-2020. Lo rileva il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, con riferimento ai lavori in corso del Consiglio Agricoltura della Ue. I ministri hanno dato il via libera all'accordo provvisorio sulla riforma della Pac raggiunto la scorsa settimana. Per l'agricoltura italiana la riduzione totale dei trasferimenti ammonta, fino al 2027, a 6,2 miliardi di euro, il 15 per cento in meno sul periodo 2014-2020. "La nuova sfida ambientale impone agli agricoltori di investire in capitale umano e tecnologie", evidenzia Giansanti. "Un'esigenza che non si concilia con la contrazione delle risorse finanziarie dell'Unione; tanto più in contesto economico sempre più competitivo e mercati caratterizzati da elevata competitività, anche per la presenza di operatori della finanza". (segue) (Com)