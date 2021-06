Sardegna: Faita Federcamping boccia legge sul turismo, è inadeguata, va cambiata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Faita Sardegna, all'indomani della approvazione delle modifiche alla legge regionale 16 del 2017 "Norme in materia di turismo", afferma: "Non abbiamo condiviso la legge regionale 16 del 2017 quando fu scritta, denunciando sia l'inadeguatezza della visione del turismo sia l'errore di pensare di risolvere tutto creando un'ennesima scatola inerte a cui affidare il progetto del turismo. La legge sul turismo va cambiata per elaborare un progetto e per dare uno scenario di riferimento a tutti gli operatori del settore per il prossimo ventennio. È necessaria - continua Faita Sardegna - al settore per conquistare la domanda e per realizzare strutture capaci di soddisfare le nuove esigenze che sul mercato trovano multiformi espressioni; tutte potenzialmente interessanti e vitali per rilanciare il turismo in Sardegna dopo il Covid 19". La vacanza all'aria aperta in Italia seconda attività dell'intero comparto del turismo dopo gli alberghi: la filiera opera da 50 anni in Italia, ha 18 associazioni regionali. Si è evoluta da piccoli campeggi a strutture più moderne e sofisticate. Comprende 2650 aziende con un milione e mezzo di posti letto. Copre in Italia il 27 per cento della disponibilità dell'offerta con 150 mila addetti e 5,2 miliardi di euro di fatturato e un indotto di oltre 3 miliardi. Gestisce 10 milioni di arrivi e 70 milioni di presenze. (segue) (Rsc)