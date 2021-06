Sardegna: Faita Federcamping boccia legge sul turismo, è inadeguata, va cambiata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Numeri in crescita soprattutto dopo la pandemia. Una quota crescente di italiani, pari al 70,5 per cento (+26,6 per cento in confronto al 2019) cerca soluzioni turistiche open air. Il comparto registra un tasso di occupazione di +6 punti percentuali rispetto all'offerta ricettiva italiana e un indice di fiducia di 85 punti su 100 nei servizi offerti dalle strutture all'aria aperta, frutto di un'analisi di circa 2.000 strutture in Italia (18,5 per cento villaggi e 81,5 per cento campeggi), 130 mila indicatori online (come recensioni, giudizi, commenti, punteggi) raccolti sulle principali Online travel agencies (Booking.com, Expedia, Google, Hotels.com, TripAdvisor, eccetera). Anche in Sardegna si registrano questi segnali, nonostante la contrazione di domanda. "La recente modifica della legge sul turismo - spiega Nicola Napolitano, presidente di Faita Sardegna - disorienta tutto il comparto, impegnato a contrastare la drammatica contrazione della domanda e la deviazione dei flussi verso altre regioni (causa trasporti) e altre nazioni (causa arretratezza e inadeguatezza delle strutture). Tra tutte le modifiche fatte dalla sua approvazione ad oggi - se ne contano cinque, con questa - non una delle istanze da noi presentate ha trovato la benché minima attenzione. Ci divide una distanza che solo un faticoso lavoro condiviso può colmare. Una Regione può di certo legittimamente ritenere che il settore del turismo all'aria aperta non interessi, oppure può mostrare il coraggio che ha avuto il legislatore dell'84 e formulare un disegno: è una questione di scelte. Ma sono scelte 'pesanti'. La nostra legge regionale 16 che risposta dà alle esigenze del comparto? Con quali misure concrete aiuta a rispondere con efficacia a questa domanda? Quali misure ha messo in campo per consentire di ampliare il ventaglio dei servizi e sostenere, attraverso l'innovazione e la rigenerazione delle strutture, maggiore occupazione e incrementare il positivo riverbero sul territorio?". (segue) (Rsc)