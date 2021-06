© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo il 1984 e il brutale attacco ideologico al comparto del 2004 - conclude Napolitano -, nessuna apertura è stata fatta verso di noi. Eppure anche noi contribuiamo al Pil regionale ed al benessere sociale della nostra comunità. Garantiamo lavoro e servizi per 6-9 mesi all'anno, siamo la sesta regione italiana per flussi di arrivi e la settima per numero di presenze nel 2019". (Rsc)