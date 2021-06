Terrorismo: Di Maio, proteggere il Sahel per la sicurezza dell’Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proteggere il Sahel dallo Stato islamico significa salvaguardare “la sicurezza dell’Europa e fermare i trafficanti di armi e soprattutto di esseri umani”. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, durante la conferenza stampa congiunta con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, al termine della riunione ministeriale della Coalizione globale anti-Daesh, acronimo arabo di Stato islamico dell’Iraq e del Levante, tenuta quest’oggi per la prima volta in Italia. Il capo della diplomazia italiana ha detto che gli Stati Uniti hanno garantito il loro sostegno alla proposta italiana di “spostare l’attenzione della Coalizione sul Sahel e sull’Africa in generale”, dove lo Stato islamico controlla “interi villaggi” e dove c’è “grande richiesta di aiuto”. Di Maio ha sottolineato come l’Italia si stia muovendo anche attraverso accordi bilaterali, ad esempio combattendo il cambiamento climatico e la desertificazione “che provoca povertà rubando terreno all’agricoltura”. Allo stesso tempo, ha aggiunto Di Maio, l'Italia sostiene sul terreno il lavoro delle agenzia Onu "per permettere a queste persone di venire in Italia attraverso corridoi umanitari legali". (Res)