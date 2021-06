Vaticano-Usa: Blinken, con il Papa colloquio “molto caloroso”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colloquio tenuto oggi tra il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, e papa Francesco è stato “molto caloroso” e “ad ampio raggio”. Lo ha detto lo stesso Blinken, parlando in conferenza stampa con il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, alla riunione ministeriale della Coalizione globale anti-Daesh a Roma. “Sono stato molto gratificato, estremamente gratificato dalla forte leadership di Sua Santità per quanto riguarda la pandemia, il cambiamento climatico, le sfide che dobbiamo affrontare quando parliamo di migrazioni, rifugiati”, ha detto Blinken. Più di tutti, il segretario di Stato ha sottolineato “la sua leadership sulla proposta fondamentale che dobbiamo rappresentare la dignità umana in tutto ciò che facciamo e nel miglior modo possibile”. (Res)