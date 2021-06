Grecia-Kenya: colloqui ministri Esteri a margine riunione Coalizione anti Daesh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri di Grecia e Kenya, Nikos Dendias e Raychelle Omamo, si sono incontrati a margine della Coalizione anti Daesh che si è tenuta oggi a Roma. Lo riferisce il capo della diplomazia ellenico in un tweet a margine della riunione ministeriale della Coalizione globale anti-Daesh, acronimo arabo di Stato islamico dell’Iraq e del Levante, tenuta quest’oggi per la prima volta in Italia. I due ministri hanno discusso “di cooperazione a livello bilaterale e all'interno delle organizzazioni internazionali, nonché della cooperazione per affrontare la pandemia di Covid-19”. (Res)