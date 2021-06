Covid: De Poli (Udc), macchina sanitaria Veneto record su vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore Udc, Antonio De Poli, ricorda che "da oggi arriva lo stop all'obbligo della mascherina e grazie all'accelerazione della campagna vaccinale, coordinata dal commissario Figliuolo, l'andamento dei contagi è decisamente migliorato a livello nazionale. In questo contesto - continua il parlamentare in una nota -, la regione Veneto ha tagliato il traguardo delle quattro milioni di vaccinazioni, dimostrando ancora una volta la straordinaria efficienza e professionalità del sistema sanitario veneto. Contro la variante Delta, adesso, sarà importante non farsi trovare impreparati. Al governo chiediamo, come fra l'altro viene indicato da autorevoli scienziati, di potenziare tutti gli strumenti di sorveglianza sanitaria, a partire dal sequenziamento del virus e delle sue varianti". De Poli aggiunge: "Ringrazio i medici, infermieri, operatori sanitari e volontari che, in questi 6 mesi di campagna vaccinale hanno dimostrato ancora una volta di avere fatto la differenza svolgendo un ruolo chiave insostituibile in questa crisi pandemica". (Com)