Belgio-Italia: incontro fra ministra Esteri Wilmes e Di Maio, focus su Mediterraneo

- Belgio e Italia cercano soluzioni ai grandi problemi della regione del Mediterraneo. Lo ha scritto su Twitter la ministra degli Esteri belga, Sophie Wilmes, che ha partecipato oggi ai lavori della riunione ministeriale della Coalizione globale anti-Daesh, acronimo arabo di Stato islamico dell’Iraq e del Levante, tenuta quest’oggi per la prima volta in Italia. “La nostra presenza a Roma è anche l'occasione per un incontro con il collega Luigi Di Maio”, ha spiegato Wilmes, secondo cui il colloquio con il titolare della Farnesina si è concentrato anche sulla stabilità della Libia e la risoluzione del conflitto israelo-palestinese. (Res)