Ambiente: Mite, avviso pubblico per energia elettrica da impianti eolici su piattaforme galleggianti (2)

- Decorsi 20 giorni dalla predetta pubblicazione, il ministero raccoglierà le proposte che perverranno ai fini della istituzione di tavoli di condivisione tecnica e di sostegno tecnico-amministrativo per la valutazione, approvazione e realizzazione di ciascun singolo progetto. Si chiede contestualmente a ogni soggetto singolo o collettivo di rilievo nazionale, interessato alla conoscenza e alla valutazione dei profili ambientali e produttivi riferiti all’insediamento dei predetti impianti, di manifestare il proprio interesse a partecipare ai predetti tavoli, ai fini della massima trasparenza e partecipazione, oltreché celerità, delle procedure in esame. Sarà cura del ministero proporre la composizione di ciascun tavolo di lavoro e organizzare il relativo funzionamento, avendo quali parametri principali di riferimento la minimizzazione degli impatti ambientali, la celerità della realizzazione e il dimensionamento ottimale di ciascun progetto sotto il profilo della produzione energetica. Qualora i medesimi progetti siano ammessi a misure di finanziamento nazionali e dell’Unione europea, l’attività di sostegno potrà estendersi agli adempimenti di carattere tecnico e amministrativo connessi. (Com)