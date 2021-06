Repubblica Ceca: accusate una persona fisica e una giuridica per avvelenamento fiume Becva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia ceca ha formalmente accusato una persona fisica e una giuridica per l'avvelenamento da cianuro del fiume Becva, in Moravia. Lo rende noto l'emittente radiofonica "Cesky rozhlas". Le forze dell'ordine non hanno specificato l'identità di nessuna delle due. La prima rischia fino a cinque anni di reclusione, mentre l'entità giuridica rischia una sanzione pecuniaria e lo stop alle proprie attività. Lo scorso settembre un avvelenamento provocato da cianuro ha ucciso tutti gli esseri viventi lungo 40 chilometri di fiume, incluse 32 mila tonnellate di pesce. La vicenda ha determinato la creazione di una commissione d'inchiesta ad hoc alla Camera. Secondo indiscrezioni del portale "idnes.cz" pubblicate a maggio, la società accusata dell'avvelenamento è Energoaqua, che si occupa della fornitura di attrezzature e servizi nell'ambito della produzione di energia termoelettrica, di gas e della gestione idrica. (Vap)