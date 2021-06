Nepal: Covid, 1.509 nuovi casi e 42 decessi, allentate restrizioni nella Valle di Katmandu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Sanità del Nepal ha riferito oggi 1.509 nuovi casi di coronavirus e 42 decessi. Il totale dei contagi è salito a 635.188 mentre quello delle vittime a 9.051. Secondo il bollettino ministeriale quotidiano, ieri sono stati effettuati 11.640 test, di cui 6.648 molecolari e 4.992 antigenici. Il totale dei test basati sulla reazione a catena della polimerasi ha raggiunto 3.329.687. I casi attivi sono 37.940 mentre quelli risolti sono 588.187, con un tasso di guarigione del 92,6 per cento; 3.853 pazienti sono stati dichiarati guariti ieri. Ci sono 367 persone in quarantena in apposite strutture. Finora 2.587.873 hanno ricevuto una dose di vaccino e 752.110 anche il richiamo, per un totale di 3.339.983 dosi somministrate. (segue) (Inn)