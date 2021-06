Nepal: Covid, 1.509 nuovi casi e 42 decessi, allentate restrizioni nella Valle di Katmandu (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggior parte dei nuovi contagi si concentra nei tre distretti della Valle di Katmandu, di cui 355 in quello della capitale, 112 in quello di Patan (Lalitpur) e 47 in quello di Bhaktapur. I tre distretti della Valle sono stati in lockdown per quasi due mesi, dal 29 aprile alla scorsa settimana: dal 22 giugno le restrizioni sono state allentate. I negozi hanno riaperto a giorni alterni e da domani potranno viaggiare i mezzi di trasporto pubblici con oltre 25 posti. I voli internazionali per passeggeri sono stati sospesi dal 6 al 31 maggio, con l’eccezione di due collegamenti a settimana con l’India in base a un accordo tra i due Paesi. La sospensione è stata prorogata ma sono stati autorizzati collegamenti limitati con la Cina, il Qatar, la Turchia, gli Emirati Arabi Uniti, l’Arabia Saudita, il Kuwait, l’Oman, la Malesia, la Corea del Sud e il Giappone. I voli domestici, sospesi dal 7 maggio, riprenderanno il primo luglio a metà della capacità operativa. (segue) (Inn)