Nepal: Covid, 1.509 nuovi casi e 42 decessi, allentate restrizioni nella Valle di Katmandu (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri sono giunti dal Canada diversi aiuti: 27 ventilatori polmonari, 15.048 visiere protettive e 1.890 camici monouso, consegnato dal console onorario canadese Buddha Basnyat in una cerimonia all’aeroporto internazionale Tribhuvan di Katmandu. La scorsa settimana anche l’Italia, attraverso il Meccanismo di protezione civile dell’Unione europea, ha inviato un carico di materiali comprendente 20 ventilatori, seimila camici e diecimila dispositivi di protezione. Il governo del Nepal, in un comunicato pubblicato dal ministero degli Esteri, ha ringraziato il governo e il popolo italiano per il “generoso sostegno” offerto in un momento difficile. (Inn)