- "Siamo nella Capitale d’Italia. Quello che succede con le carte d’identità elettroniche è inconcepibile: più di tre mesi per effettuare una procedura. La prima data disponibile, come si legge sul quotidiano 'Leggo' è fra 3 mesi e 10 giorni". Lo scrive in un tweet il candidato a sindaco di Roma per il centrodestra, Enrico Michetti. (Rer)