Terrorismo: Di Maio, per contrasto al fenomeno serve approccio olistico

- Per combattere il terrorismo ed evitare un ritorno dello Stato islamico è necessario un “approccio olistico” che metta insieme sia la dimensione militare che quella civile. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, durante la conferenza stampa congiunta con il segretario di Stato Usa, Anthony Blinken, al termine della riunione ministeriale della Coalizione globale anti-Daesh (acronimo arabo di Stato islamico dell’Iraq e del Levante) tenuta quest’oggi per la prima volta in Italia. “La riunione di oggi ci ha consentito di fare il punto sulla diverse iniziative nella lotta a Daesh, non solo miliari”, ha detto il capo della diplomazia italiana, citando ad esempio il lavoro di un gruppo “ad hoc” per contrastare la propaganda terroristica, oppure la commissione per prosciugare le fonti di finanziamento di Daesh, co-presieduta da Arabia Saudita, Italia e Stati Uniti. “Il miglior modo per contrastare le organizzazioni terroristiche e Daesh è rafforzare le istituzioni locali”, ha aggiunto Di Maio, annunciando al riguardo un aumento degli stanziamenti dell’Italia a favore della cooperazione allo sviluppo in Paesi chiave come l’Afghanistan. (Res)