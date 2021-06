Sardegna: Coldiretti, a Ghilarza Campagna Amica inaugura primo mercato agricoltura sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato inaugurato questa mattina a Ghilarza il primo mercato di Campagna Amica sociale. Un laboratorio dell'inclusione che si inserisce all'interno della comunità di Campagna Amica spazio della biodiversità, della sostenibilità e della solidarietà. Si tratta del primo mercato esclusivo dedicato all'agricoltura sociale, un secondo step dopo le diverse esperienze sperimentate negli anni in tutti i mercati di Campagna Amica che hanno ospitato con successo progetti e aziende dell'agricoltura sociale. Quello inaugurato oggi è un ulteriore passo, un laboratorio che vedrà sempre più protagonista anche l'agricoltura sociale all'interno della rete di Campagna Amica. A Ghilarza sono presenti aziende sociali, ma anche biologiche provenienti da tutta la Sardegna che portano in vendita i prodotti agricoli a km0 coltivati dalle stesse aziende aperte al mondo sociale: frutta e verdura, formaggi, miele, carne, fiori, agricosmesi e tanti altri prodotti freschi e di stagione. Ma soprattutto Campagna Amica è lo spazio in cui si narrano esperienze e percorsi di integrazione che proprio nella vendita diretta riescono a chiudere la filiera ed il proprio percorso. (segue) (Rsc)