G20: Cina, per ministero Esteri occasione importante per praticare il multilateralismo

- Il G20 dovrebbe svolgere un ruolo di primo piano nella lotta alla pandemia di coronavirus e nella promozione della ripresa economica globale. Nelle circostanze attuali è di grande importanza praticare il multilateralismo e migliorare la governance economica globale. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, commentando in conferenza stampa la partecipazione della Cina al G20 di Matera. In quanto forum principale per la cooperazione economica internazionale, Pechino auspica che, in questa riunione dei ministri degli Esteri, tutte le parti sosterranno lo spirito di partenariato e rafforzeranno la solidarietà al fine di promuovere uno sviluppo inclusivo e sostenibile. Il G20 è un'occasione per dibattere della situazione globale del Covid-19 e di una rapida ripresa economica", ha osservato il portavoce. (segue) (Cip)