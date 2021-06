G20: Cina, per ministero Esteri occasione importante per praticare il multilateralismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia ha annunciato oggi che il ministro degli Esteri della Cina, Wang Yi, parteciperà in videoconferenza alla riunione dei ministri degli Esteri del G20 di domani, 29 giugno, su invito dell’omologo italiano, Luigi Di Maio. “Su invito del ministro Luigi Di Maio il consigliere di Stato e ministro degli Esteri Wang Yi parteciperà via video alla riunione dei ministri degli Affari esteri G20 del 29 giugno”, si legge nel tweet. La riunione ministeriale Esteri e Sviluppo in programma a Matera è uno degli appuntamenti più importanti della presidenza italiana di turno del Gruppo in vista del vertice dei capi di Stato e di governo che avrà invece luogo a Roma nel prossimo ottobre. Si articolerà in due sessioni: la prima riguarderà il tema della governance globale e del multilateralismo; la seconda sarà dedicata all’Africa. Alla riunione congiunta Esteri-Sviluppo – la prima nella storia del G20 – farà seguito, sempre per la prima volta, una specifica sessione dei soli ministri dello Sviluppo, che sarà presieduta dalla vice ministra degli Esteri Marina Sereni. (Cip)