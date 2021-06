Rifiuti: assessore Lazio, dichiarazioni Raggi assurde, Regione si assumerà responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio si assumerà le sue responsabilità sulla questione rifiuti. Lo dichiara in una nota l'assessore al ciclo dei rifiuti della Regione Lazio, Massimiliano Valeriani. "Al termine di una riunione convocata dal prefetto di Roma anche con la partecipazione dell'assessore ai rifiuti del Comune di Roma Katia Ziantoni e dell'amministratore della società Ama Stefano Zaghis, la sindaca Raggi ha rilasciato dichiarazioni assurde sull'emergenza rifiuti, annunciando provvedimenti non comunicati alla riunione in Prefettura. Ennesimo segnale della drammatica confusione e approssimazione che regna in Campidoglio - sostiene l'assessore Valeriani -. In questi anni la Regione Lazio ha aiutato Roma in tutti i modi, ma soprattutto in questi mesi ha tentato di evitare l'emergenza rifiuti nella capitale e si è fatta carico, con le altre province laziali, di accogliere e gestire i rifiuti romani - aggiunge Valeriani -. Questo perché l'amministrazione comunale in questi 5 anni non ha compiuto alcuna scelta che servisse a risolvere davvero la questione rifiuti, rifiutandosi di adempiere alle proprie competenze stabilite per legge. Il risultato è una città piena di rifiuti e una tassa, che pesa sulle tasche dei romani, tra le più alte in Italia a causa della necessità di conferire i rifiuti altrove, visto che Roma, la capitale d'Italia, non è autosufficiente. Senza contare la raccolta differenziata ferma da anni al 45 per cento. Anche questa volta la Regione Lazio si assumerà le sue responsabilità accogliendo la richiesta unanime dei partecipanti alla riunione istituzionale di prorogare l'ordinanza che prevede il conferimento dei rifiuti romani nella discarica di Viterbo. Ora la Raggi dimostri di essere sindaco e individui i siti sul territorio comunale dove realizzare gli impianti necessari alla chiusura del ciclo dei rifiuti", conclude l'assessore.(Com)