Roma: De Priamo (Fd'I), incontro pubblicizzato da Raggi a Settecamini è strumentale

- "Pur comprendendo che siamo ormai in campagna elettorale non possiamo non rilevare come l'incontro pubblicizzato a Settecamini dalla sindaca Raggi sia veramente strumentale, visto che ha incontrato un comitato amico trascurando tuti gli altri cittadini e il comitato di quartiere che da anni segnalano il grave problema dei rifiuti, degli insediamenti rom e tante altre problematiche. Sarebbe stato corretto, visto che la Raggi in teoria sarebbe anche il loro sindaco, incontrarli e confrontarsi anche sugli aspetti critici ma nel favoloso mondo di Virginia ci sono solo le chat e i nastri da tagliare". Lo dichiara in una nota Andrea De Priamo, capogruppo di Fratelli d'Italia in Campidoglio.(Com)