Svezia-Regno Unito: colloquio ministri Esteri a margine Coalizione anti Daesh a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri svedese, Ann Linde, ha incontrato oggi a Roma l’omologo britannico, Dominic Raab. I due capi delle diplomazie si sono visti a margine della riunione ministeriale della Coalizione globale anti-Daesh, acronimo arabo di Stato islamico dell’Iraq e del Levante, tenuta quest’oggi per la prima volta in Italia. “Abbiamo discusso di cooperazione bilaterale nel settore della sicurezza, della situazione in Yemen, del conflitto in Etiopia e di questioni relative all’Osce”, ha spiegato Linde in un tweet. La Svezia detiene la presidenza annuale dell’Osce. (Res)