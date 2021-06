Energia: Polonia, spagnola Iberdrola si aggiudica 50 MW ad asta rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda energetica spagnola Iberdrola si è aggiudicata 50 dei 300 MW di capacità eolica onshore messi all'asta in Polonia, pari a quasi il 17 per cento del totale, portando la sua capacità complessiva nel Paese a 163 MW. A livello internazionale, Iberdrola ha un portafoglio di sette progetti offshore da oltre 7,3 GW dopo la recente acquisizione del 70 per cento della olandese Sea Wind. L'azienda spagnola sta lavorando alla creazione del Sea Baltic Hub, un polo rinnovabile nel Mar Baltico che fungerà da epicentro per i servizi offshore e onshore, oltre a fornire contenuti locali per i progetti di Iberdrola in Germania, Polonia e Svezia. La partecipazione all'asta polacca è in linea con la strategia di Iberdrola di posizionarsi in nuove piattaforme di crescita rinnovabile, e dopo la dozzina di operazioni aziendali realizzate nell'ultimo anno in paesi come Australia, Francia, Giappone, Svezia e Irlanda. (Spm)