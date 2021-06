Brexit: Commissione Ue adotta decisioni su adeguatezza protezione dati personali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha adottato oggi due decisioni di adeguatezza per il Regno Unito, una ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati (Gdpr) e l'altra per la direttiva sull'applicazione della legge. Lo si apprende dalla Commissione europea che ha sottolineato che i dati personali possono ora fluire liberamente dall'Unione europea al Regno Unito, dove beneficiano di un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello garantito dal diritto dell'Unione europea. Le decisioni di adeguatezza facilitano inoltre la corretta attuazione dell'Accordo commerciale e di cooperazione UE-Regno Unito, che prevede lo scambio di informazioni personali, ad esempio per la cooperazione in materia giudiziaria. Entrambe le decisioni di adeguatezza includono forti garanzie in caso di divergenza futura, come una "clausola di decadenza", che limita la durata dell'adeguatezza a quattro anni.Il sistema di protezione dei dati del Regno Unito continua ad essere basato sulle stesse regole che erano applicabili quando il Regno Unito era uno Stato membro dell'Ue. (segue) (Beb)