Brexit: Commissione Ue adotta decisioni su adeguatezza protezione dati personali (2)

- Il Regno Unito ha pienamente incorporato i principi, i diritti e gli obblighi del Gdpr e della direttiva sull'applicazione della legge nel proprio sistema giuridico post-Brexit. Per quanto riguarda l'accesso ai dati personali da parte delle autorità pubbliche nel Regno Unito, in particolare per motivi di sicurezza nazionale, il sistema del Regno Unito prevede garanzie, come la raccolta di dati da parte delle autorità di intelligence che è, in linea di principio, soggetta alla preventiva autorizzazione di un organo giudiziario indipendente. Qualsiasi misura deve essere necessaria e proporzionata a ciò che si intende ottenere. Chiunque ritenga di essere stato oggetto di sorveglianza illecita può adire il Tribunale dei poteri investigativi. Il Regno Unito è inoltre soggetto alla giurisdizione della Corte europea dei diritti dell'uomo e deve aderire alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo nonché alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati personali, che è l'unico trattato internazionale vincolante in materia di protezione dei dati. (segue) (Beb)