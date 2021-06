Brexit: Commissione Ue adotta decisioni su adeguatezza protezione dati personali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prima volta, le decisioni di adeguatezza includono una cosiddetta "clausola di decadenza", che ne limita rigorosamente la durata. Ciò significa che le decisioni scadranno automaticamente quattro anni dopo la loro entrata in vigore. Dopo tale periodo, le risultanze di adeguatezza potrebbero essere rinnovate, tuttavia, solo se il Regno Unito continua a garantire un livello adeguato di protezione dei dati. Durante questi quattro anni, la Commissione continuerà a monitorare la situazione giuridica nel Regno Unito e potrebbe intervenire in qualsiasi momento, se il Regno Unito si discosta dal livello di protezione attualmente in vigore. Qualora la Commissione decidesse di rinnovare l'accertamento di adeguatezza, il processo di adozione riprenderebbe. I trasferimenti ai fini del controllo dell'immigrazione nel Regno Unito sono esclusi dall'ambito della decisione di adeguatezza adottata ai sensi del Gdpr al fine di riflettere una recente sentenza della Corte d'appello di Inghilterra e Galles sulla validità e l'interpretazione di alcune restrizioni dei diritti di protezione dei dati in questo la zona. La Commissione valuterà nuovamente la necessità di tale esclusione una volta che la situazione sarà stata risolta ai sensi del diritto britannico. (Beb)