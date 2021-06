Usa: Biden, piano infrastrutture è "il più grande investimento federale della storia" nel settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il disegno di legge per lo sviluppo delle infrastrutture, proposto la scorsa settimana da un gruppo bipartisan di senatori Usa, rappresenta "il più grande investimento federale nel trasporto pubblico della storia" degli Stati Uniti, oltre che "il più grande investimento ferroviario dalla creazione di Amtrak" (la compagnia ferroviaria creata nel 1971). Lo ha scritto su Twitter il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Il tweet giunge dopo che ieri il capo della Casa Bianca ha chiarito le sue precedenti dichiarazioni in merito al disegno di legge bipartisan, precisando che non era sua intenzione dare l'idea di un possibile veto presidenziale al pacchetto per le infrastrutture. La scorsa settimana Biden aveva vincolato il suo sostegno al provvedimento al passaggio al Senato di un secondo, vasto pacchetto di spesa per la "riconciliazione", contenente una serie di misure tese ad aumentare i salari minimi nel Paese. La scorsa settimana Biden ha espresso il proprio sostegno alla proposta di un gruppo bipartisan di senatori per un piano di spesa da 973 miliardi di dollari in cinque anni da destinare allo sviluppo infrastrutturale del Paese. Il disegno di legge per la "riconciliazione", sostenuto soprattutto dalla sinistra del Partito democratico, potrebbe essere approvato al Senato a maggioranza semplice, senza l'appoggio dei Repubblicani che sono contrari a tale iniziativa. (Nys)