Mali: affiliati di al Qaida attaccano civili vicino Douentza, sei morti e 13 feriti

- Almeno sei persone sono rimaste uccise ed altre 13 ferite in un attacco di uomini armati vicino Douentza, nel Mali centrale, che è stato rivendicato dal Gruppo di sostegno all'Islam e ai musulmani (Gsim). Secondo "Rfi", gli aggressori hanno attaccato un mezzo del trasporto pubblico, ferendo gravemente cinque persone e sequestrando diverse armi e munizioni, fra cui tre fucili da caccia e due modello Ak-47. L'attacco, sferrato dal gruppo affiliato ad al Qaida contro civili, cade in giorni in cui nel Paese si sono inoltre moltiplicati gli attacchi jihadisti contro obiettivi militari. Venerdì scorso, 25 giugno, 12 caschi blu tedeschi e uno belga sono rimasti feriti nell'attacco ad una base temporanea della Missione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione del Mali (Minusma) ad Al Moustarat (vicino Gao), nel quadro della quale operavano. L'ordigno è esploso al passaggio di un convoglio Minusma che scortava un battaglione dell'esercito maliano che integrava ex ribelli che combattono ora nelle forze dell'esercito maliano, una pratica in vigore dall'accordo di pace del 2015. L'attacco segue a sua volta quello di lunedì scorso, 21 giugno, contro un convoglio della forza antijihadista francese Barkhane nella località di Kaigourou, nella regione di Gossi. Nell’attacco, sono rimasti feriti 6 militari francesi e 4 civili. (Res)