Brasile: covid, media decessi torna a scendere dopo 40 giorni in aumento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di incidenza, in crescita costante sin dall'inizio della pandemia, ha continuato a crescere raggiungendo gli 8.765 contagi per centomila abitanti. Il tasso di mortalità (numero di persone morte sul totale della popolazione), anche questo in aumento progressivo da marzo 2020, è salito ulteriormente attestandosi a 244 per centomila abitanti, mentre il tasso di letalità è al 2,8 per cento. Quanto alle vaccinazioni, alla data di domenica 27 giugno 70.543.280 persone hanno ricevuto la prima dose di vaccino, pari al 33,3 per cento della popolazione brasiliana, mentre 25.213.962 persone hanno ricevuto anche la seconda dose, pari all'11,95 per cento della popolazione. A queste vanno aggiunte le 84.656 persone che hanno ricevuto un vaccino che prevede la somministrazione di una sola dose. (Brb)