Fisco: Caf-Cia, bene proroghe su cartelle esattoriali ma attendiamo decreto

- "I cittadini e gli intermediari fiscali stanno aspettando l'imminente decreto che consentirà, utilizzando le risorse risparmiate nei precedenti provvedimenti (Sostegni e Sostegni bis) per bloccare fino al prossimo 30 agosto la notifica delle cartelle esattoriali congelate dal marzo 2020, spostando a settembre i pagamenti delle rate sino ad oggi sospese. Condivisibile il correttivo approdato oggi al consiglio dei ministri (che contempla anche emendamenti al Sostegni bis) per andare incontro ai cittadini, ma ancora una volta appare evidente la necessità di mettere mano in via definitiva ed equa al tema delle cartelle esattoriali, destinando i fondi previsti - anzichè alle proroghe di un già fitto calendario fiscale - a copertura di interventi di welfare per le famiglie e all'implementazione di servizi di assistenza fiscale". Lo ha dichiarato il presidente dei centri di assistenza fiscale Caf Cia Agricoltori Italiani, Alessandro Mastrocinque.(Ren)