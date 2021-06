Turismo: Fontana lancia la stagione lombarda, digitalizzare e fare rete per ripartire (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nel giorno in cui finalmente possiamo togliere le mascherine negli spazi aperti - ha sottolineato il presidente della Lombardia - voglio ricordare che da domani ripartono le Fiere, un settore vitale per il rilancio del comparto turistico nella nostra regione. Ci aspettiamo una forte crescita anche a settembre, quando torneranno il 'Salone del Mobile' e la 'Settimana della moda' e faremo un ulteriore passo verso la normalità". "In Italia e in particolare in Lombardia - ha proseguito - ci sono tantissime piccole e splendide realtà che, in altri paesi, accoglierebbero milioni di turisti ogni anno, mentre qui si parla solo di poche migliaia: ecco su cosa occorre lavorare. A tal proposito, la pandemia ci ha fatto riscoprire il 'turismo di prossimità. Un fenomeno che, grazie ai tanti servizi e alle strepitose risorse culturali, paesaggistiche, sportive ed enogastronomiche che la nostra regione è in grado di offrire, ha dato una grande boccata d'ossigeno al territorio". "Ricordiamoci sempre - ha concluso Fontana - che a pochi passi dalle nostre città ci sono posti fantastici, tutti da vivere. Non occorre necessariamente andare all'estero perché l'Italia è il paese più bello del mondo". (Com)