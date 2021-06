Riforme: Giacomoni (FI), luglio è il mese decisivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Riforme. Luglio mese decisivo. Fisco, Giustizia, Burocrazia e non solo, luglio sarà un mese caldo in tutti i sensi. Parola d'ordine: riforme e semplificazione. Il Governo ha ottenuto grandi risultati in questi 4 mesi ed ha preparato il terreno per il tramonto della fase di emergenza sanitaria e l'alba della vera ripresa economica e sociale italiana. Il leitmotiv in tutti questi passaggi fondamentali è il ruolo sempre decisivo di Forza Italia e del centro destra di governo. Oggi insieme alla Lega presenteremo in commissione finanze le nostre proposte di modifica al testo sulla riforma fiscale, l'obiettivo è la crescita economica, attraverso la riduzione della pressione fiscale la semplificazione del sistema tributario". Lo ha scritto sui social il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro. (Com)