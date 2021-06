Onu: Corte Conti, presentato rapporto di audit su Organizzazione mondiale meteo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Sezione centrale controllo Affari comunitari e internazionali della Corte dei Conti, in qualità di External auditor, ha presentato all'Executive Council e al Financial Committee della World Meteorological Organization (Wmo) dell'ONU, il report di audit sui Financial Statements per il 2020, a conclusione dell'iter di approvazione formale, che ha comportato il rilascio l'audit certificate a firma del presidente Guido Carlino. Nonostante le difficoltà correlate all'emergenza sanitaria - si legge in una nota della Corte dei Conti - non abbiano consentito di effettuare le visite in loco presso le sedi dell'Organizzazione, il team di auditors della Corte dei Conti ha condotto il controllo sui bilanci della stessa da remoto, garantendo ugualmente un proficuo ed efficace contraddittorio con gli interlocutori. (segue) (Com)