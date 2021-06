Onu: Corte Conti, presentato rapporto di audit su Organizzazione mondiale meteo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A conclusione delle procedure di controllo, sono state complessivamente formulate 21 raccomandazioni, integralmente accettate dall'Organizzazione, in relazione a diversi profili, con riguardo, fra l'altro, alle azioni finalizzate alla mitigazione del rischio in ambito bancario, alla previsione di un sistema più efficace di gestione dei benefits per il personale e alla predisposizione di strumenti organizzativi che perseguano una maggiore fruibilità dei dati presentati nei report prodotti. La Sezione di controllo ha dedicato particolare attenzione al processo di ristrutturazione organizzativa in atto nell'Organizzazione, raccomandando di sviluppare una politica strategica delle risorse umane che tenga debitamente conto dei relativi effetti finanziari con riguardo, ad esempio, al rapporto tra assunzioni e pensionamenti o tra personale amministrativo e personale impegnato nella ricerca scientifica. Sul punto la Corte ha anche sottolineato una carente valutazione preventiva del rapporto costi-benefici e ha suggerito l'adozione di una serie di misure di ampliamento della trasparenza sul processo di riorganizzazione. (segue) (Com)