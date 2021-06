Onu: Corte Conti, presentato rapporto di audit su Organizzazione mondiale meteo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà, poi, necessario continuare a prevedere, ed eventualmente rafforzare, misure adeguate di controllo nell'ambito degli appalti e operare un costante ed attento monitoraggio sugli accordi attualmente attivi di cui l'Organizzazione è parte. È stata, infine, raccomandata una diversa modulazione dello Statement V secondo gli schemi di bilancio previsti dai principi contabili Ipsas per assicurare una migliore rappresentazione dei fatti gestionali quali riconciliazione delle spese e chiara rappresentazione dell'avanzo/disavanzo. Nel prendere atto del report della Corte dei conti, l'Executive Council, organo del Wmo rappresentativo degli Stati membri, ha espresso un sentito apprezzamento per il lavoro svolto dal team di auditors. (Com)