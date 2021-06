Covid: Umberto I, salvata bambina di 9 anni colpita da ischemia cerebrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al policlinico Umberto I di Roma un intervento multidisciplinare salva una bambina di 9 anni colpita da ischemia cerebrale causata da infezione post Covid. Lo rende noto lo stesso ospedale romano, spiegando che "lo scorso 17 giugno era giunta al pronto soccorso pediatrico del policlinico Umberto I, una bambina di 9 anni con un attacco ischemico cerebrale a seguito di un'infezione da Covid-19 La bambina mentre giocava in un centro estivo, era divenuta improvvisamente sonnolenta e all’arrivo in pronto soccorso non riusciva più a parlare - si legge nella nota -. Grazie all’intervento multidisciplinare dei medici del pronto soccorso pediatrico, della terapia intensiva pediatrica, della stroke unit e della radiologia del Dea la piccola degente è stata prontamente trattata con farmaci fibrinolitici avviandosi così verso un rapido miglioramento. Ora ha ricominciato a parlare e non ha esiti neurologici". (segue) (Com)