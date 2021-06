Covid: Umberto I, salvata bambina di 9 anni colpita da ischemia cerebrale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Una storia che poteva concludersi con un esito infausto - commenta Fabrizio d’Alba direttore generale dell’Umberto1 - che oggi siamo qui a raccontare per sottolineare la professionalità e bravura di medici ed operatori sanitari capaci di attivare secondo i tempi strettissimi dettati dall’emergenza, quella catena di professionalità e competenze che fanno la differenza, e in casi drammatici ed improvvisi come questo salvano vite umane. Un’eccezionalità che presso il nostro Policlinico è quotidianità, come confermato anche dal grande lavoro ed impegno che tutti hanno garantito durante la pandemia da Covid", conclude d’Alba. (Com)