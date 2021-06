Giustizia: Cartabia, processi più veloci ma decisioni sempre meditate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Efficienza e qualità. Come ha affermato il ministro della Giustizia Marta Cartabia durante il suo intervento all'incontro che si è tenuto presso l'Università Statale di Milano per presentare il nuovo ufficio del processo, "questi sono due obiettivi che campeggiano in tutte le attività che stiamo intraprendendo con il governo". "È chiaro che la tempestività della decisione giudiziaria non potrà e non dovrà mai andare a scapito di una decisione ben meditata e talora anche sofferta" ha sottolineato il ministro, "ma non possiamo trascurare che uno dei problemi della giustizia italiana è quello dei tempi e il fattore tempo è davvero determinante, è una priorità del Pnrr". (Rem)