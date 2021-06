Speciale energia: Zweguintzow (Enel Russia), non si esclude produzione idrogeno verde da asset rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impiego di energia rinnovabile per produrre idrogeno "verde" è una possibilità che non si esclude per il primo impianto eolico di Enel in Russia, ma tali decisioni richiedono valutazioni economiche e logistiche. Lo ha dichiarato ad "Agenzia Nova" Stephane Zweguintzow, direttore generale di Enel Russia, a margine della cerimonia di inaugurazione della centrale eolica di Azov. "Non si esclude che nel nostro impianto si possa costruire un elettrolizzatore, per produrre idrogeno verde che può essere utilizzato in seguito – sia sul mercato interno che su quello internazionale – proprio per abbattere il carbon footprint della produzione", ha dichiarato Zweguintzow. "E' una possibilità che in teoria esiste, ma vanno valutati caso per caso gli indicatori economici; in particolare la logistica che ha un impatto significativo sul costo di produzione e del costo finale della produzione. Il costo del trasporto dal mercato dall'impianto di produzione al mercato di sbocco", ha aggiunto il direttore generale di Enel Russia. "Di sicuro un po' di idrogeno può essere iniettato nel gas che successivamente trasportato in Europa e in seguito separato", ha chiarito Zweguintzow. (Rum)