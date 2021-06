Speciale energia: Iraq, Al Sadr chiede dimissioni ministro Elettricità e contratti con compagnie estere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Muqtada al Sadr, religioso e leader politico iracheno, ha chiesto le dimissioni dell’attuale ministro dell’Elettricità di Baghdad, Majid Hantush, per non essere riuscito a risolvere i “problemi di cui soffre attualmente il popolo”. In un messaggio apparso sul suo profilo Twitter, Al Sadr ha sottolineato che la corruzione è uno dei motivi che hanno portato allo spreco di energia elettrica nel Paese, unitamente agli attacchi terroristici contro le infrastrutture, alla scarsa distribuzione delle centrali, all’uso e abuso eccessivo di energia da parte di enti pubblici e privati. Il religioso sciita ha inoltre fatto appello a “siglare contratti con compagnie straniere” per riabilitare la rete elettrica in Iraq. (Res)