Speciale energia: Iraq, Maysan, dipendenti compagnia elettrica denunciano aggressioni e abusi

- I dipendenti della compagnia che si occupa della distribuzione di energia elettrica a Maysan, nel sud dell’Iraq, sono scesi a manifestare nella città di Al Amara per chiedere di essere protetti da ripetuti “attacchi” e “aggressioni”. Non si tratta della prima manifestazione di questo genere, che vede coinvolti i dipendenti della compagnia elettrica locale, aggrediti da ignoti con il pretesto dei frequenti blackout che colpiscono il Paese in questa stagione. Durante l’estate, infatti, le città irachene registrano una costante riduzione delle ore di fornitura elettrica, alla luce delle temperature elevate e delle gravi carenze infrastrutturali. (Res)