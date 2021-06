Speciale energia: Iran, presidente parlamento, documentazione attività nucleare “non deve” essere fornita ad Aiea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I video registrati dall’Organizzazione per l’energia atomica iraniana (Aeoi) non devono essere consegnati ai funzionari dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea). Lo ha a dichiarato il presidente del parlamento iraniano, Mohammed Bagher Qalibaf, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa iraniana “Mehr”. Intervenendo n parlamento, Qalibaf ha ricordato che l’accordo trimestrale che consentiva all’Aiea di ottenere le registrazioni sulle attività dei siti nucleari dell’Iran è scaduto il 24 giugno e ad oggi non è stato rinnovato, pertanto “nessuna delle registrazioni sarà mai consegnata all'Agenzia”. In precedenza, un totale di 200 deputati del parlamento iraniano ha rilasciato una dichiarazione sui colloqui per il rilancio dell’accordo sul nucleare iraniano in corso a Vienna affermando: "Il parlamento resiste risolutamente a qualsiasi danno all'industria nucleare e sottolinea l'avanzamento del programma nucleare in conformità con i doveri legali del parlamento". (Res)