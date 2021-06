+Donne: Viminale, 24 matrimoni forzati da entrata in vigore Codice rosso+

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La direzione centrale della Polizia criminale del dipartimento della Pubblica sicurezza ha pubblicato il primo Report sulla costrizione o induzione al matrimonio in Italia dopo l’entrata in vigore della legge n. 69/2019, il Codice rosso, che ha introdotto uno specifico reato con lo scopo di contrastare, in particolare, il fenomeno ormai di dimensioni globali dei matrimoni precoci e delle "spose bambine". Il nuovo reato - si legge sul sito web del Viminale - prevede pene aggravate nel caso di minore età delle vittime, nell'ambito di un sistema di norme penali a tutela delle persone colpite da violenza di genere e domestica. Secondo i dati del servizio di Analisi criminale - che riguardano l’arco temporale compreso tra l'entrata in vigore del Codice rosso (il 9 agosto 2019) e il 31 maggio 2021 - si sono verificati 24 reati, l'85 per cento dei quali commessi in danno di persone di genere femminile. (segue) (Rin)